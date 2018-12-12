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Электрический пикап Tesla появится в 2019 году

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Фото: TASS/DPA/Uli Deck
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Компания Tesla Motors представит прототип электрического пикапа в 2019 году. Об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал американский предприниматель Илон Маск.

Ранее бизнесмен заявил, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Запас хода электрокара без подзарядки батарей составит от 650 до 800 км. Что касается дизайна, то, по словам главы Tesla, это будет футуристический автомобиль из вселенной фильма «Бегущий по лезвию», уточняет Autonews.ru.

В базовой комплектации у пикапа будет два электрических двигателя и система полного привода. Вдобавок автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску.

Также пикап получит фирменную систему полуавтономного управления Autopilot и систему кругового обзора.

Ранее Илон Маск заявил, что может приобрести часть заводов своего конкурента — General Motors (GM), в случае если предприятия будут закрыты.

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