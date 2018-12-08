Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla

Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск в интервью телеканалу CBS уточнил, как правильно стоит произносить ее название.

В сюжете, который был показан на CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла». Он пояснил, что обычно не придает значение словам, но сам старается произносить название марки через «з».

Глава Tesla также рассказал, что он вместе с основателями компании выкупил ее название у жителя Сакраменто за $75000. По его словам, по данному вопросу в компании была установка «торговаться до успешного конца».

В беседе с журналистами Маск допустил, что может приобрести часть заводов своего конкурента — General Motors (GM) в случае, если предприятия будут закрыты.