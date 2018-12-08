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Маск допустил покупку заводов General Motors

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Фото: Global Look Press/Gu Xinrong
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Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что может приобрести часть заводов своего конкурента — General Motors (GM) в случае, если предприятия будут закрыты.

«Возможно мы будем заинтересованы, если GM собирается продавать заводы или не будет их использовать», — рассказал Маск в интервью CBS.

Он добавил, что Tesla не боится конкуренции с GM, руководство которой приняло решение закрыть заводы в США и сконцентрироваться на производстве электромобилей.

О планах закрытия пяти заводов GM в Северной Америке, включая США и Канаду, стало известно в ноябре этого года. Реорганизация автомобильного гиганта, которая приведет к потере 14 тыс. рабочих мест, вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа. 

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