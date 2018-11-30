Илон Маск «однажды» реализует проект сверхзвукового самолета

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск написал, что однажды в будущем реализует свой проект по созданию сверхзвукового электрического самолета.

Один из пользователей Twitter спросил Маска, когда тот «сделает самолеты быстрее». «Однажды», — ответил предприниматель.

One day — Elon Musk (@elonmusk) 30 ноября 2018 г.

8 сентября Маск заявил о желании создать электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом, который будет перевозить пассажиров на сверхзвуковой скорости на очень большой высоте, сообщала «Вечерняя Москва».

29 сентября 2017 года миллиардер предложил передвигаться на космических кораблях и возвращаемых ракетах между пунктами назначения на Земле. Он также разместил презентацию концепции транспортной системы с использованием ракеты BFR, которая разрабатывается для полетов на Марс. В презентации демонстрируется, насколько быстро такое транспортное средство может доставить пассажиров из одной точки в другую. К примеру, из Нью-Йорка в Шанхай на ракете можно долететь за 39 минут, а в целом время перелета на Земле из одного пункта в другой не превысит часа.