Прокуратура проверит «Якутию» после удара ее самолета хвостом о полосу

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», который при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду, 12 декабря.

Инцидент произошел в аэропорту Нерюнгри в минувший вторник. Воздушное судно, задев хвостом взлетно-посадочную высоту, не смогло вылететь в Красноярск. На борту лайнера находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

«В связи с произошедшим Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

10 декабря самолет авиакомпании Utair попал в зону повышенной турбулентности во время захода на посадку в аэропорт Сургута. В результате происшествия пассажиры испытали перегрузки, а два бортпроводника получили травмы.