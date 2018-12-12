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В Нерюнгри Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Boeing 737-800 ОАО «Авиакомпания «Якутия» не смог взлететь в Нерюнгри из-за того, что задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила в среду, 12 декабря, Дальневосточная прокуратура на транспорте.

Инцидент произошел 11 декабря 2018 года около 07:00 мск в аэропорту Нерюнгри (Чульман). Боинг-737, выполнявший рейс «Нерюнгри–Красноярск», при взлете задел взлетно-посадочную полосу.

«В связи с произошедшим Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших не было.

7 декабря самолет, вылетевший из Хабаровска в КНР на остров Хайнань, совершил вынужденную посадку во Владивостоке из-за технических неполадок.

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