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Самолет Хельсинки–Москва вернулся в аэропорт по техническим причинам

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Markus Mainka
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Самолет финской авиакомпании Finnair, следовавший 9 декабря рейсом Хельсинки–Москва, был вынужден вернуться в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за технической неисправности. Об этом 10 декабря пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Борт вернулся в аэропорт вылета спустя полчаса после взлета, как только обнаружилась техническая проблема. Посадка прошла в штатном режиме, а пассажиры смогли вылететь до места назначения на другом самолете после небольшой задержки, пишет сайт kp.ru.

Как напоминает ТАСС, Finnair является крупнейшей авиакомпанией Финляндии, чьим основным акционером является правительство страны. В 2017 году она перевезла порядка 12 млн пассажиров по более чем 100 европейским, 20 азиатским и семи североамериканским направлениям. В Москву Finnair ежедневно выполняет три рейса.

Ранее 10 декабря сообщалось, что пассажирский самолет компании Utair совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.

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