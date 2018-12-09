Самолет совершил жесткую посадку в киевском аэропорту

В киевском аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку. Об этом рассказали пассажиры рейса, которых из-за этого перенаправили в другой аэропорт.

По словам пассажиров, команда объявила им, что в связи со случившимся их рейс не может сесть в Борисполе и отправляется в Жуляны, передает украинский портал «Голос».

Одна из взлетно-посадочных полос Борисполя закрыта, остальные перегружены, поэтому часть рейсов перенаправляют в Харьков и Одессу.

Какой авиакомпании принадлежал самолет, совершивший жесткую посадку, не сообщается.

15 ноября в Стивенвилле (Канада) пассажирский лайнер авиакомпании Provincial Airlines совершил жесткую посадку без передней стойки шасси. На борту самолета Bombardier DHC-8 находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.