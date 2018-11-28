Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе (НАО). В результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали.

Инцидент произошел в среду, 28 ноября, при взлете с аэродрома Пижма, в 40–50 км от аэропорта Харьягинский. На борту находились шесть человек. Пилот вынужден был совершить жесткую посадку неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Командир воздушного судна погиб в результате ЧП, еще пять человек получили травмы.

По информации источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС, перед инцидентом экипаж вертолета три раза не смог приземлиться.

«Метеоусловия были настолько сложные, что экипаж трижды заходил на посадку и не смог штатно ее совершить. Облачность в районе крушения была крайне низкой — менее 100 м», — отметил он.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.