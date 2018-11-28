Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в НАО

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО). В результате инцидента один человек погиб, пять пострадали, сообщили журналистам 28 ноября в авиадсипетчерской службе региона.

«Вертолет Ми-26 жестко сел при взлете из-за обледенения», — цитирует слова собеседника ТАСС.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел под Нарьян-Маром. Отмечается, что пострадавшие получили легкие ранения, а сам вертолет принадлежит компании «ЮТэйр». Собеседник агентства также добавил, что среди главных причин крушения рассматриваются ошибка пилота и отказ техники в сложных метеоусловиях.

Другие подробности происшествия выясняются.