Пострадавших в крушении Ми-26 в ближайшее время доставят в больницу

Пострадавших в крушении вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе сейчас везут в поселок Харьягинский, после чего их вертолетом доставят в окружную больницу. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель здравоохранения округа Сергей Свиридов.

Он отметил, что вывезти пострадавших с места происшествия на вертолете невозможно, поскольку в районе нулевая видимость. Этим обусловлено решение об их транспортировке в поселок.

«Пострадавших везут в поселок Харьягинский, чтобы на борту можно было вывезти. Взлететь воздушное судно при нулевой видимости может, сесть — нет», — указал Свиридов.

28 ноября вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в 40–50 км от аэропорта Харьягинский. По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка пилота или отказ техники в сложных погодных условиях. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили легкие травмы.