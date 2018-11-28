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Уголовное дело возбудили в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-26 в НАО

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе, в результате которой погиб человек. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Северо-Западная транспортная прокуратура, в свою очередь, инициировала проверку в связи с инцидентом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее проведение поручено архангельскому транспортному прокурору, который должен будет выяснить, исполнялось ли в данном случае законодательство о безопасности полетов.

Инцидент произошел в среду, 28 ноября, при взлете с аэродрома Пижма, в 40–50 км от аэропорта Харьягинский. На борту находилось шесть человек. Пилот вынужден был совершить жесткую посадку в 500 м от взлетно-посадочной полосы. Командир воздушного судна погиб в результате ЧП, еще пять человек получили травмы, напоминает телеканал «360».

По информации источника «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС, перед инцидентом экипаж вертолета три раза не смог приземлиться.

«Метеоусловия были настолько сложные, что экипаж трижды заходил на посадку и не смог штатно ее совершить. Облачность в районе крушения была крайне низкой — менее 100 м», — отметил он.

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