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Бортпроводники рейса Москва–Сургут пострадали из-за турбулентности

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Два бортпроводника получили травмы из-за турбулентности во время рейса из Москвы в Сургут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Сургута.

Отмечается, что самолет компании Utair попал в зону повышенной турбулентности во время захода на посадку во второй половине дня 10 декабря.

По словам собеседника агентства, из-за турбулентности пассажиры лайнера испытали перегрузки, два бортпроводника получили травмы. Он отметил, что благодаря мастерству экипажа самолет удалось благополучно посадить в Сургуте.

10 декабря сообщалось, что самолет, летевший из Махачкалы в Сургут, совершил экстренную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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