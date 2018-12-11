Бортпроводники рейса Москва–Сургут пострадали из-за турбулентности

Два бортпроводника получили травмы из-за турбулентности во время рейса из Москвы в Сургут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Сургута.

Отмечается, что самолет компании Utair попал в зону повышенной турбулентности во время захода на посадку во второй половине дня 10 декабря.

По словам собеседника агентства, из-за турбулентности пассажиры лайнера испытали перегрузки, два бортпроводника получили травмы. Он отметил, что благодаря мастерству экипажа самолет удалось благополучно посадить в Сургуте.

10 декабря сообщалось, что самолет, летевший из Махачкалы в Сургут, совершил экстренную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.