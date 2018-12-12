Самолет c министром обороны Болгарии экстренно сел в Вене

В аэропорту австрийской столицы совершил экстренную посадку самолет болгарского авиаперевозчика Bulgaria Air. Причиной инцидента стало повреждение стекла кабины пилотов, сообщает 12 декабря телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что пассажиры и члены экипажа в результате незапланированного приземления не пострадали. На борту лайнера, среди прочих чиновников болгарского правительства, находился вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

«Летчики проявили самообладание и профессионализм и совершили аварийную посадку в Вене. Самолет был приземлен профессионально, паники на борту не было», — рассказал он.

Самолет должен был доставить правительственную делегацию из Софии в Брюссель. В настоящее время болгарская авиакомпания отправила за пассажирами резервный борт.

10 декабря стало известно, что пассажирский самолет компании Utair совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле. Авиалайнер совершал перелет из Тюмени в Уфу. На его борту находились 67 человек, включая четверых членов экипажа. Никто не пострадал.