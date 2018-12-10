Пассажирский самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет компании Utair совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле. Об этом стало известно в понедельник, 10 декабря.

«Во время полета экипаж заметил трещину и принял решение совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга, которая прошла в штатном режиме», — передает ТАСС слова представителя из экстренных служб.

Авиалайнер совершал перелет из Тюмени в Уфу. На его борту находились 67 человек, включая четверых членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиры в настоящий момент находятся в аэропорту и ожидают вылета в Уфу.

15 ноября в Стивенвилле (Канада) пассажирский лайнер авиакомпании Provincial Airlines совершил жесткую посадку без передней стойки шасси. На борту самолета Bombardier DHC-8 находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.