Эксперты рассказали о миллиардах кибератак на Россию в 2018 году

Эксперты РФ по киберугрозам в текущем году зафиксировали более 4 млрд кибератак против России. Свыше 25 млн из них пришлось на этап проведения ЧМ-2018. А во время выборов президента РФ атаки шли с 30 тыс. устройств из 86 стран мира.