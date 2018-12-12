В 2018 году на сайты РФ было осуществлено 4,3 млрд кибератак
В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак.
Для сравнения: за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд компьютерных воздействий и около 12,5 тыс. наиболее опасных.
Только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий.
Главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз.
В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак.
Для сравнения: за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд компьютерных воздействий и около 12,5 тыс. наиболее опасных.
Только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий.
Главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз.