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Рогозин поблагодарил космонавтов за «беспрецедентную по сложности» миссию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рогозин поблагодарил космонавтов Сергея Прокопьева и Олега Кононенко за успешную и «беспрецедентную по сложности» миссию по обследованию отверстия с наружной стороны «Союза МС-09». Об этом он заявил во время сеанса связи с МКС.

«Сама по себе операция, я могу сказать, беспрецедентная по сложности и по риску. Вы ее выполнили очень успешно», — цитирует Рогозина ТАСС.

Кроме того, он поблагодарил всех причастных к выходу в открытый космос: специалистов Центра управления полетами, коллектива «Энергии», ЦНИИМАШа, пилотируемой дирекции «Роскосмоса», а также NASA.

Кусок обшивки корабля с отверстием будет представлен следствию после приземления.

30 августа на орбитальной станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля обнаружили отверстие. Вечером того же дня пробоина была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а давление на МКС стабилизировалось. Позднее представители ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще при сборке в цехе в Королеве.

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