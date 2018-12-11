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Космонавты осмотрят отверстие в «Союзе» с внешней стороны

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Космонавты осмотрят отверстие в корабле «Союз МС-09» с его внешней стороны 11 декабря. Об этом «Известиям» рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

Цель осмотра — определить, была ли дыра проделана на Земле перед стартом и потом заделана, или ее сделали уже на орбите.

«Если на отверстии будет обнаружена мастика, значит, дырка была сделана на земле, — скорее всего, на заводе в РКК «Энергия», — отметил источник.

При этом эксперты из российских оборонных ведомств считают эту версию приоритетной, поскольку никаких косвенных следов работы дрели на орбите обнаружить не удалось.

Операция по осмотру может занять несколько часов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дыра в иллюминатор не видна: космонавты осмотрят «Союз» снаружи

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