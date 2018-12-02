Отверствие на корабле «Союз» проверят в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев 11 декабря выйдут в открытый космос и снимут часть противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Об этом Кононенко заявил 2 декабря на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур.

Это потребуется для изучения просверленного отверстия, которое в августе обнаружили на аппарате. Космонавт отметил, что часть противометеоритной защиты, которой коснулось сверло, будет возвращена на Землю.

«Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени», — цитирует Кононенко «Интерфакс».

В настоящее время, как сообщается на сайте Музея космонавтики, на МКС находятся трое космонавтов: Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США).

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно 3 см. 5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королеве.

12 ноября стало известно, что отсеки и системы пилотируемого корабля «Союз МС-11», который должен отправиться к Международной космической станции 3 декабря, прошли проверку на герметичность. Это будет первый запуск после 11 октября, когда произошла авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ее причиной стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.