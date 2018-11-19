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Рогозин допустил непредумышленную ошибку при сборке «Союза»

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Ошибка, которую допустили при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз», скорее всего, не была предумышленной, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин».

Как он уточнил в беседе с журналистами 19 ноября, после аварийного пуска на Байконуре никто не был отстранен от работы, передает «Интерфакс».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября и потерпела аварию на 165-й секунде полета. Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали.

Причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стала не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты.

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