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Косово пока не станет вводить дополнительных мер против Сербии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Дополнительные меры против Сербии частично признанная Республика Косово вводить не будет. Об этом во вторник, 11 декабря, заявил глава косовского кабмина Рамуш Харадинай.

«Мы пока подождем с новыми мерами, у нас есть планы, но я не буду говорить об этом», — цитирует его ТАСС.

Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины,

В ответ сербы, проживающие на севере Косово, приняли декларацию, которая упраздняет в сербских муниципалитетах косовскую администрацию. Главы муниципалитетов заявили, что прекращают коммуникацию с косовско-албанскими властями.

В 2004 года косовские албанцы устроили погромы, вынудив сербов массово покидать край. В 2008 году косовские власти в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Спустя два года независимость Косово признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

3 декабря Соломоновы острова отозвали свое решение о признании независимости Косово.

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