Косово пока не станет вводить дополнительных мер против Сербии

Дополнительные меры против Сербии частично признанная Республика Косово вводить не будет. Об этом во вторник, 11 декабря, заявил глава косовского кабмина Рамуш Харадинай.

«Мы пока подождем с новыми мерами, у нас есть планы, но я не буду говорить об этом», — цитирует его ТАСС.

Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины,

В ответ сербы, проживающие на севере Косово, приняли декларацию, которая упраздняет в сербских муниципалитетах косовскую администрацию. Главы муниципалитетов заявили, что прекращают коммуникацию с косовско-албанскими властями.

В 2004 года косовские албанцы устроили погромы, вынудив сербов массово покидать край. В 2008 году косовские власти в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Спустя два года независимость Косово признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

3 декабря Соломоновы острова отозвали свое решение о признании независимости Косово.