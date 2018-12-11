Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии с 2020 до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 11 декабря.

Закон касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) о формировании накопительной пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан России идут на выплаты нынешним пенсионерам, хотя до этого времени россияне могли самостоятельно распоряжаться этими деньгами.

В конце ноября Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов. Доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам.

Ранее в ПФР определили регионы с самой большой и самой маленькой пенсией. Оказалось, что больше всех получают жители Чукотки, меньше всех — Кабардино-Балкарии.