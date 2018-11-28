Прямой эфир

Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов. Текст закона опубликован в среду, 28 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) на 2019 год», — говорится в документе.

Отмечается, что доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам.

Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в 2019 году предусмотрено поступление трансфертов из федерального бюджета в объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — 1,9 трлн рублей.

Закон был принят Госдумой 20 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября.

Ранее 28 ноября Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране продолжат рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал не усреднять показатели зарплат и пенсий
В ПФР анонсировали решение вопроса о накопительной части пенсии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017