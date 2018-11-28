Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год

Президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов. Текст закона опубликован в среду, 28 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд) на 2019 год», — говорится в документе.

Отмечается, что доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам.

Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат в 2019 году предусмотрено поступление трансфертов из федерального бюджета в объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — 1,9 трлн рублей.

Закон был принят Госдумой 20 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября.

Ранее 28 ноября Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране продолжат рост.