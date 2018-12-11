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Наркоторговцы устроили перестрелку с таксистами на курорте в Мексике

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Фото: Global Look Press/Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS
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Между наркоторговцами и таксистами произошел вооруженный конфликт в зоне гостиничных комплексов на популярном курорте Канкун в Мексике. Один человек погиб, трое получили ранения, сообщил телеканал Televisa во вторник, 11 декабря.

Отмечается, что никто из туристов не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

4 декабря шесть сотрудников полиции погибли во время нападения бандитов на западе Мексики.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Так, в 2017 году в стране были убиты свыше 31,1 тыс. человек, что является рекордом за последние годы.

В сентябре губернатор штата Халиско Аристотелес Сандоваль отправил в отставку генпрокурора штата Рауля Хименеса из-за скандала с нахождением двух фур с сотнями трупов.

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