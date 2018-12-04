Шестеро полицейских убиты при нападении бандитов на западе Мексики

Шестеро сотрудников полиции убиты, еще один ранен во время нападения бандитов на западе Мексики. Как сообщает генеральная прокуратура штата Халиско, инцидент произошел в муниципалитете Ла-Уэрта.

«Начато соответствующее расследование», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Данных о том, кто может стоять за этим преступлением, обнародовано не было. В районе происшествия проходит поисковая операция.

В сентябре губернатор штата Халиско Аристотелес Сандоваль отправил в отставку генпрокурора штата Рауля Хименеса из-за скандала с нахождением двух фур с сотнями трупов.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Так, в 2017 году в стране были убиты свыше 31,1 тыс. человек, что является рекордом за последние годы.