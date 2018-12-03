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Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский ФК «Дорадос», попытался ударить болельщика после игры с «Атлетико Сан-Луис». Об этом пишет Milenio.

Инцидент произошел 2 декабря. Команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики, из-за чего не смогла пройти в высший дивизион. После завершения игры болельщики соперников начали оскорблять аргентинского специалиста. Тот в ответ попытался ударить фаната, но сопровождавшие его люди этому помешали, пишет RT.

Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Он также был главным тренером в аргентинских клубах, командах из ОАЭ и сборной Аргентины.

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