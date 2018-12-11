Воры украли около 100 млн рублей из сейфа на рынке «Садовод» в Москве

Полиция проводит проверку по факту кражи почти 100 млн рублей в одном из офисов рынка «Садовод» в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 11 декабря.

«В полицию поступило заявление от бизнесмена, который сообщил, что в арендуемом им офисе на рынке «Садовод» из сейфа неизвестные украли около 100 млн рублей», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

В столичном ГУ МВД подтвердили факт преступления.

Ранее мужчина украл ящик для пожертвований из мечети в Якутии. Деньги оттуда он потратил на алкоголь в кафе. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.