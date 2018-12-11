Прямой эфир

Воры украли около 100 млн рублей из сейфа на рынке «Садовод» в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция проводит проверку по факту кражи почти 100 млн рублей в одном из офисов рынка «Садовод» в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 11 декабря.

«В полицию поступило заявление от бизнесмена, который сообщил, что в арендуемом им офисе на рынке «Садовод» из сейфа неизвестные украли около 100 млн рублей», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

В столичном ГУ МВД подтвердили факт преступления.

Ранее мужчина украл ящик для пожертвований из мечети в Якутии. Деньги оттуда он потратил на алкоголь в кафе. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Николаеве двое мужчин в балаклавах ограбили лотерейное заведение
Вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина в «новой Москве»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017