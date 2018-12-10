Прямой эфир

В Николаеве двое мужчин в балаклавах ограбили лотерейное заведение

0
Фото: Global Look Press/Tarasov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинском городе Николаев двое мужчин в балаклавах и с гранатой ворвались в лотерейное заведение и украли из кассы чуть более $100. Об этом 9 декабря сообщила полиция региона.

По данным правоохранителей, нападавшие приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. После чего забрали из кассы деньги и скрылись. После инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбойное нападение».

22 ноября сообщалось, что в Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Злоумышленник был ранее судим и находился в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ослепленный газом петербуржец отбивался в лифте от грабителей
Двое жителей Тульской области задержаны по обвинению в убийствах пенсионеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017