В Николаеве двое мужчин в балаклавах ограбили лотерейное заведение

В украинском городе Николаев двое мужчин в балаклавах и с гранатой ворвались в лотерейное заведение и украли из кассы чуть более $100. Об этом 9 декабря сообщила полиция региона.

По данным правоохранителей, нападавшие приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. После чего забрали из кассы деньги и скрылись. После инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбойное нападение».

22 ноября сообщалось, что в Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, который во время кражи денег из офиса уснул в кресле. Злоумышленник был ранее судим и находился в розыске.