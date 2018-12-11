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Житель Якутии обокрал местную мечеть

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В Мегино-Кангаласском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту кражи ящика для пожертвований из мечети. Подозреваемый потратил деньги на алкоголь в кафе.

По данным следствия, мужчина заметил ящик для пожертвований во время прошлого визита в мечеть. Он подобрал удобное время для кражи и присвоил 7 тыс. рублей, которые находились в ящике. Средства он потратил на распитие спиртного вместе с другом в одном из местных кафе, сообщает Vostokmedia.

После ночевки в гостинице 30-летний мужчина покинул пределы поселка, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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