Житель Якутии обокрал местную мечеть

В Мегино-Кангаласском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту кражи ящика для пожертвований из мечети. Подозреваемый потратил деньги на алкоголь в кафе.

По данным следствия, мужчина заметил ящик для пожертвований во время прошлого визита в мечеть. Он подобрал удобное время для кражи и присвоил 7 тыс. рублей, которые находились в ящике. Средства он потратил на распитие спиртного вместе с другом в одном из местных кафе, сообщает Vostokmedia.

После ночевки в гостинице 30-летний мужчина покинул пределы поселка, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».