Госдума приняла в первом чтении законопроекты по борьбе с фальшивыми картами техосмотра

Госдума на пленарном заседании во вторник, 11 декабря, приняла в первом чтении проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального проведения, передает ТАСС.

Первой инициативой предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, за оформление поддельной карты предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, документом предлагается установить штраф в размере 2 тыс. рублей для автомобилистов, за оформленную ненадлежащим образом диагностическую карту.

Вторым законопроектом вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра.

По данным Госавтоинспекции, к дорожно-транспортным происшествиям, с участием пассажирского транспорта приводит неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств. В 2018 году по данному факту было возбуждено более 85 тыс. административных дел.