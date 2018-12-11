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Синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в ночь на 12 декабря ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает во вторник Главное управление МЧС России по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью и утром 12 декабря в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200–500 м», — говорится в сообщении МЧС.

Водителей предупреждают также о гололедице на дорогах. Ведомство рекомендует владельцам транспортных средств значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Вдобавок пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.

Ранее в этот же день центр погоды «Фобос» сообщил, что сугробы в Москве к выходным могут вырасти до 20 см. По словам синоптиков, высота снежного покрова в столице превысила норму, даже несмотря на оттепель. В течение ближайших дней столбики термометров в Центральном регионе покажут около 0 градусов. К 12 декабря высота сугробов вернется к норме.

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