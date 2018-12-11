Подведены итоги II Всероссийского правового диктанта

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная итогам II Всероссийского правового диктанта. Акцию приурочили к 25-летию принятия российской Конституции, она призвана повысить мотивацию к изучению права среди различных слоев населения, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Правовой диктант написали 165 тыс. человек из 85 регионов России. «Из них больше 40 тыс. писали тестирование очно», — заявил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Организаторы решили в следующем году провести конкурс среди регионов на звание правовой столицы России. «Данный статус получит тот субъект, где было не только больше всего участников, но и самые высокие результаты. По нашему мнению, это будет стимулировать губернаторов уделять вопросу повышения правовой грамотности больше внимания», — добавил Назаров.

В среднем россияне набрали 67 баллов из 100, за диктант они получили четыре с минусом. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что результат удовлетворительный, но есть к чему стремиться.

«Люди должны знать свои права и обязанности», — заметил он.

Задача диктанта — вызвать интерес к праву среди граждан. Эти знания являются неотъемлемой составляющей образованного человека. Соорганизаторы акции —общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация юристов России, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, ФГБУ «Редакция «Российской газеты».