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Более 40 тыс. человек написали очный Всероссийский правовой диктант

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Очный этап написания Всероссийского правового диктанта прошел 7 декабря во всех регионах России. Как информируют организаторы, в мероприятии приняло участие более 40 тыс. человек.

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Диктант начался в 12:00 по местному времени на почти 800 площадках. Как отметил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, такое число площадок вызвано большим интересом граждан к мероприятию.

«Это подтверждает и статистика — за первые 48 часов онлайн-работы сайта «юрдиктант.рф» тестирование прошли 28 тыс. человек, а еще вчера мы превзошли итоги прошлого диктанта — 55 тыс. человек. На данный момент участие в акции приняло уже больше 100 тыс. человек», — пояснил Назаров.

При этом председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА Виктор Блажеев отметил, что проведение правового диктанта в этом году связано с 25-летием Конституции РФ. «Наша главная задача — привлечь внимание всех граждан к юриспруденции, чтобы они интересовались правом, чтобы тот правовой нигилизм, который, к сожалению, есть в нашей стране, мы преодолели», — заявил глава ассоциации.

В режиме онлайн диктант можно пройти до 12:00 мск 10 декабря на сайте «юрдиктант.рф». В нем могут принять участие все желающие, кому уже исполнилось 14 лет.

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