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Правовой диктант стартовал в России

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Фото: пресс-служба Ассоциации юристов России
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В Москве на полях Дня юриста был дан официальный старт всероссийскому правовому (юридическому) диктанту. Данный проект является ежегодным, его цель — исследовать уровень правовой грамотности российских граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В церемонии запуска участвовали сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, ректор МГЮА Виктор Блажеев и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Правовой диктант будет идти неделю по всей стране. В таком масштабном варианте он проходит впервые», — отметил Груздев.

Тестирование можно пройти в режиме онлайн с 3 по 10 декабря на сайте «юрдиктант.рф». Очное написание диктанта пройдет 7 декабря в 12 часов по местному времени во всех российских регионах.

Принять участие могут граждане РФ, достигшие 14 лет.

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