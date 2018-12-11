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Глава Росприроднадзора по Красноярскому краю задержан за взятку

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Фото: Depositphotos
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Андрея Калинина, возглавляющего межрегиональное управление Росприрорнадзора по Красноярскому краю и Тыве, задержали за взятку. 

Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник. В региональном управлении ФСБ и региональном главке СК данную информацию пока не комментируют. По данным собеседника ТАСС, Калинин был задержан с поличным, сумма взятки составила 300 тыс. рублей. 

Андрея Калинина назначили руководителем управления Росприроднадзора в 2018 году.

7 декабря в Москве по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей были задержаны начальник 12-го отдела 4-го ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России Кашматов и руководитель отделения подведомственного управления Ц ГУСБ Атаев.

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