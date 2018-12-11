Глава Росприроднадзора по Красноярскому краю задержан за взятку

Андрея Калинина, возглавляющего межрегиональное управление Росприрорнадзора по Красноярскому краю и Тыве, задержали за взятку.

Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник. В региональном управлении ФСБ и региональном главке СК данную информацию пока не комментируют. По данным собеседника ТАСС, Калинин был задержан с поличным, сумма взятки составила 300 тыс. рублей.

Андрея Калинина назначили руководителем управления Росприроднадзора в 2018 году.

7 декабря в Москве по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей были задержаны начальник 12-го отдела 4-го ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России Кашматов и руководитель отделения подведомственного управления Ц ГУСБ Атаев.