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Обновленный Porsche Macan S получил мощный двигатель

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Фото: Porsche
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Немецкий автопроизводитель Porsche начинает продажи обновленного кроссовера Macan S. В России цены на новинку стартуют от 4,299 млн рублей.

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Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль получил 3,0-литровый мотор V6, мощность которого составляет 354 л.с. Это на 14 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Крутящий момент, в свою очередь, вырос с 460 до 480 Нм.

Достигнуть таких показателей удалось за счет установки нового турбонагнетателя. Таким образом, у Porsche Macan S в комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 0,1 с и составило 5,1 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 254 км/ч, а расход топлива равен 8,9 л на 100 км.

У нового Porsche Macan S перенастроили стабилизаторы поперечной устойчивости и модернизировали тормозную систему. В качестве опций предлагаются: активные амортизаторы с изменяемой жесткостью Porsche Active Stability Management (PASM), регулируемая по высоте пневмоподвеска с оптимизированными поршнями и новыми гидравлическими амортизаторами, система распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

После рестайлинга автомобиль получил трехмерную светодиодную полосу между задними фонарями, а в салоне появилась коммуникационная система Porsche Communication Management (PCM) с увеличенным до 10,9 дюйма сенсорным дисплеем Full-HD.

Ранее сообщалось о том, что на прошедшем автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера восьмого поколения модели Porsche 911 с индексом «992».

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