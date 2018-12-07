Skoda представила серийный хэтчбек Scala

Компания Skoda представила новый хэтчбек гольф-класса Scala, который сменит в линейке чешской марки модель Rapid. Премьера автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве, сообщает Autonews.ru.

Новинка напоминает концепт-кар Vision RS, представленный в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Хэтчбек Skoda Scala построен на модульной платформе MQB, которая лежит в основе новых компактных моделей концерна Volkswagen. Габаритная длина автомобиля составила 4362 мм, ширина — 1793 мм, а высота — 1471 мм. Размер колесной базы равен 2649 мм.

По внутреннему объему Scala близка к модели Octavia. Например, пространство в области коленей составляет 73 мм — столько же, сколько у Octavia, а расстояние от пола до потолка на заднем ряду сидений — 982 мм (против 980 мм у Octavia). Объем багажного отделения составляет 467 л, а при сложенном заднем диване он увеличивается до 1410 л.

Одна из особенностей Skoda Scala — самая большая в классе цифровая приборная панель Virtual Cockpit с диагональю 10,25 дюйма. Также автомобиль получил информационно-развлекательный комплекс с 9,2-дюймовым сенсорным экраном. С помощью специального приложения в смартфоне владелец сможет управлять некоторыми функциями автомобиля.

В списке моторов для Skoda Scala значатся пять агрегатов: бензиновые 1-литровые двигатели мощностью 95 и 115 л.с., 1,5-литровая «турбочетверка» с отдачей 150 л.с., дизельная силовая установка объемом 1,6 л мощностью 115 л.с., а также 1-литровый 90-сильный мотор G-TEC, который может потреблять как сжиженный газ, так и бензин.

Все двигатели (кроме базового) способны работать с шестиступенчатой механикой или с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями.

В прошлом году «Известия» сообщали, что первый электрокар марки Skoda сойдет с конвейера автопроизводителя на заводе в Младе-Болеслав (Чехия) в 2020 году.