Skoda превратила кроссовер Kodiaq в спорткупе

На автосалоне в китайском Гуанчжоу показали купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT. У нее измененный кузов с ниспадающей линией крыши и сильным наклоном задних стоек.

Внешность автомобиля дополнительно стремились сделать более спортивной — например, у новинки из заднего бампера выступают выхлопные патрубки, тогда как у обычного «Кодиака» они спрятаны. Та же стилистика прослеживается и в салоне — кресла-ковши и спортивный руль с усеченным ободом, как на Kodiaq RS.

В сравнении со стандартным кроссовером версия GT на 27 мм ниже и на 63 мм короче, при это ширина (1883 мм) и колесная база (2971 мм) не изменились. Естественно, багажник купеобразного кроссовера меньше, а третий ряд сидений не предлагается.

Под капотом — 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. К самому мощному варианту предлагают полный привод.

Пока автомобиль будет представлен в Китае, о планах поставлять Kodiaq GT на российский рынок говорить пока рано, сообщили «Известиям» в представительстве Skoda.