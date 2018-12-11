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Медведев назначил вице-премьера Трутнева главой госкомиссии по Арктике

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев возглавит государственную комиссию по Арктике. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 11 декабря, на совещании с членами Госкомиссии по вопросам развития Арктики в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ).

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«Я принял решение об обновлении состава госкомиссии. Она станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более предметной. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев», — цитирует премьера агентство «Интерфакс».

Кроме того, Медведев подчеркнул, что расширение российского присутствия в Арктике не должно наносить вред окружающей среде, передает ТАСС. По его словам, при реализации проектов в арктической зоне нужно не забывать об экологии.

7 декабря в Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который должен пройти в Архангельске в 2019 году. В ходе собрания обсуждались вопросы подготовки мероприятия, его деловой программы, а также детали технического функционирования площадок форума.

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