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Заседание по подготовке Международного арктического форума прошло в Москве

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Заседание оргкомитета по подготовке V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который должен пройти в Архангельске в 2019 году, состоялось в Москве. Как информирует пресс-служба фонда «Росконгресс», во встрече также принял участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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В ходе собрания обсуждались вопросы подготовки мероприятия, его деловой программы, а также детали технического функционированию площадок форума.

Трутнев отметил, что арктический регион может стать основой российской экономики и сейчас необходимо определить, какую конкретную пользу он способен принести для страны.

«Мы обязаны создать эффективную площадку для дискуссии по развитию международных бизнес-проектов, улучшению экологической ситуации, экономическому развитию региона. Здесь крайне важны вопросы улучшения транспортной инфраструктуры и технического обеспечения. Но задача номер один — четко сформулировать, какую пользу форум принесет для улучшения жизни региона и Арктики в целом», — пояснил полпред.

По словам организаторов, на форум будет вынесено более 60 предложений от крупных международных компаний, профильных ведомств и экспертных сообществ. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, мероприятие должны посетить 2,5 тыс. человек, в том числе 500 представителей СМИ из ведущих стран мира».

«У Арктики есть не только большие экономические возможности, но и уникальное культурное наследие. Регион обладает потенциалом с точки зрения экологического и этнического туризма. Поэтому в преддверии форума необходимо сконцентрироваться на подготовке инфраструктуры Архангельска и усовершенствовать сервис», — подчеркнул советник главы государства.

В 2017 году площадка Международного арктического форума собрала более 2400 участников, в том числе более 400 представителей СМИ.

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