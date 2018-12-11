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Из описи имущества Петросяна и Степаненко пропали 60 картин

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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При разводе артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко из описи имущества пропали листы, на которых были записаны 60 картин. Об этом сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин.

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Он отметил, что список был сделан от руки и часть объектов не удалось идентифицировать. «Остается загадкой, сделано это умышленно или случайно. Нам предстоит разобраться с документами, чтобы в полной мере оценить стоимость всего имущества», — сказал адвокат.

Заседание суда проводилось в закрытом для прессы режиме, пишет «Газета.ру». Представитель Степаненко от комментариев для СМИ отказалась, добавляет телеканал «Звезда».

Суд расторг брак Степаненко и Петросяна 16 ноября. Процедура раздела имущества продолжается. По словам Жорина, если Степаненко пойдет на заключение мирового соглашения, процесс завершится до конца текущего года.

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