Рязань включили в топ-5 самых недорогих городов для новогодних поездок

Рязань вошла в пятерку самых недорогих городов России для путешествий в новогодние праздники. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты проанализировали брони гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выяснилось, что самым популярным городом для бюджетных путешествий является Пермь. Второе место — у Каменск-Уральского в Свердловской области, далее следуют башкирский Белорецк и Смоленск. Замыкает пятерку Рязань, уточняет РИА «7 новостей». Как показало исследование, проживание в новогодние каникулы в этих городах не превышает 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают отмечать Новый год в городах Золотого кольца России. В тройку самых популярных направлений вошли Ярославль, Суздаль и Кострома.