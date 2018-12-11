В СВР отреагировали на публикацию Bild об удостоверении Штази на имя Путина

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов в беседе с «Известиями» отказался комментировать материал немецкой газеты Bild, в котором говорится об обнаружении в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР (неофициальное название — Штази) в Дрездене удостоверения, выданного на имя Владимира Путина.

«Мы ничего не будем комментировать. Тут просто нет предмета для разговора», — заявил Иванов.

В то же время глава Пресс-бюро СВР согласился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, который ранее 11 декабря допустил наличие у российского президента Владимира Путина удостоверения Штази.

«Как правильно сказал Дмитрий Сергеевич (Песков — ред.), предположив, что поскольку были партнерские связи (между КГБ и Штази — ред.), может быть и было какое-то не удостоверение, а пропуск или еще что-то», — сказал Сергей Иванов.

Член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин также придерживается мнения, что подобное удостоверение вполне могло быть у российского президента в годы его службы в КГБ в Дрездене.

«У Владимира Путина было тесное взаимодействие с соответствующими структурами ГДР по своей части. Они для выполнения заданий могли запросто оформить документ. Этот документ позволял решать совместные задачи», — объяснил Кошкин.

По его словам, это была служебная необходимость, особенно учитывая, что Путин был в политической разведке.

«Чем шире связь, тем больше возможностей, тем больше пользы он приносил своей стране», — заключил военный политолог.

О своей работе в Германии Путин неоднократно говорил и публично. В 1985 году он был командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. В марте 2018 года в фильме Андрея Кондрашова «Путин» российский лидер рассказал, как сумел мирным способом разрешить начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году. По его словам, в то время ему пришлось вести переговоры с толпой, собравшейся у особняка КГБ в Восточной Германии. Люди хотели заполучить архивы спецслужбы.

В 2017 году Путин, рассказывая о своей работе в КГБ, отметил, что она была связана с нелегальной разведкой, в тот период у него был оперативный псевдоним Платов.

Штази — это тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган ГДР, который просуществовал с 1950 по 1990 год.