Путин мирным способом предотвратил конфликт в Дрездене в 1989 году

Президент России Владимир Путин сумел мирным способом разрешить начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году.

Главе государства, который в то время был офицером советской разведки, пришлось вести переговоры с толпой, собравшейся у особняка КГБ в Восточной Германии. Люди хотели заполучить архивы спецслужбы.

Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который был опубликован в соцсетях.

«Миссия переговорщика была у меня. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением», — рассказал российский лидер.

По словам президента, на вопрос толпы о его хорошем знании немецкого языка ему тогда пришлось ответить «по легенде», что он переводчик.

«Самое главное, что не дошло ни до каких конфликтов, что не было никаких столкновений, ни, не дай Бог, каких-то пострадавших», — отметил он.

Путин подчеркнул, что действовал тогда исключительно дипломатическими методами и старался объяснить людям ситуацию, старался продемонстрировать доверие и отсутствие желания развития конфликта.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг, 15 марта, в социальных сетях была опубликована вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова про президента России Владимира Путина.