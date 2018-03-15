Путин назвал свой оперативный псевдоним во время работы в разведке

У Владимира Путина в период его работы в разведке был оперативный псевдоним «Плавун».

В интервью автору фильма «Путин» Андрею Кондрашову российский президент отметил, что сам псевдоним не выбирал.

«Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса», – рассказал президент.

Речь идет о периоде учебы Путина в 80-е годы в бывшем краснознаменном институте имени Андропова, сейчас – Академии внешней разведки.

Говоря о том, знал ли кто-нибудь еще о его псевдониме, российский лидер отметил, что об это не принято было рассказывать, «хотя секрета в этом уже никакого нет».

«Это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящей фамилии друг друга», – пояснил Путин.

Журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальных сетях вторую часть документально фильма «Путин».

Первую часть ленты посмотрели более 13 млн человек.