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Песков не исключил наличие у Путина удостоверения Штази

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты Bild, в котором говорится об обнаружении в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР (неофициальное название — Штази) в Дрездене удостоверения, выданного на имя Владимира Путина. 

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«Как известно, в то время и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — сказал Песов журналистам во вторник, 11 декабря.

При этом он отметил, что информацию по данной теме лучше получать у соответствующих служб, в первую очередь в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По данным журналистов Bild, документ якобы хранился в актах отдела «Кадры и квалификация» бывшего районного управления Штази. Отмечалось, что удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано. Документ продлевался каждый квартал вплоть до конца 1989 года. 

Как сообщил журналистам руководитель дрезденского отделения Конрад Фельбер, с таким удостоверением Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР, при этом он не обязан был сообщать, что работал на советскую разведку. Фельбер также предположил, что наличие удостоверения могло облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.

О своей работе в Германии Путин неоднократно говорил и публично. В 1985 году он был командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. В марте 2018 года в фильме Андрея Кондрашова «Путин» российский лидер рассказал, как сумел мирным способом разрешить начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году. По его словам, в то время ему пришлось вести переговоры с толпой, собравшейся у особняка КГБ в Восточной Германии. Люди хотели заполучить архивы спецслужбы.

В 2017 году Путин рассказал о своей работе в КГБ и отметил, что она была связана с нелегальной разведкой. Также российский лидер рассказал, что в тот период у него был оперативный псевдоним Платов.

Штази — это тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган ГДР, который просуществовал с 1950 по 1990 год.

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