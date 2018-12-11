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Снегоход с шестью рыбаками провалился под лед на Волге в Татарстане

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В Спасском районе Татарстана на реке Волге под лед ушел снегоход с санями, в котором сидели шесть рыбаков. На место прибыли спасатели, но мужчины смогли выбраться на лед самостоятельно.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на МЧС, инцидент произошел сегодня, 11 декабря, недалеко от деревни Балымеры. От медицинской помощи рыбаки отказались. О судьбе снегохода пока неизвестно.

С 10 декабря на территории Татарстана сотрудники регионального управления Гостехнадзора, инспекторы ГИБДД, МЧС и охотоведческих служб проводят операцию «Снегоход-2018». Они проверяют наличие водительских прав, номерных знаков, техосмотра, а также соответствие транспортных средств регистрационным данным. Нарушители будут штрафоваться, а снегоходы отправляться на штрафстоянку.

Ранее в Коми пассажир снегохода попал в реанимацию с переломом основания черепа, после того как сани, на которых он находился, отцепились от снегохода и перевернулись.

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