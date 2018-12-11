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В России появится бюджетный кроссовер Nissan Kicks

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Фото: Nissan
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Японская автомобильная компания Nissan начинает продажи нового кроссовера, который получил название Kicks. Новинка построена на той же самой глобальной платформе, что и Renault Duster, и ориентирована на индийский рынок. Первые серийные автомобили доберутся до местных дилеров в январе 2019-го.

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Кроссовер Nissan Kicks немного больше модели Duster. Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4384 мм (+89 мм)×1813 мм (+53 мм)×1649 мм (+66 мм) соответственно. Колесная база — 2673 мм (+63 мм).

В Индии «паркетник» будет доступен с бензиновым мотором Н4К (1,5 л, 106 л.с.) в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или дизелем К9К (1,5 л, 110 л.с.) с шестиступенчатой механикой, передает «Авторевю».

В списке опций значатся светодиодные фары, климат-контроль, камеры кругового обзора, датчик дождя, двухцветный кожаный салон и мультимедиасистема с отдельно стоящим восьмидюймовым экраном.

По некоторым данным, автомобиль будет представлен и в России, однако сроки его появления на нашем рынке до сих пор не утверждены.

Ранее сообщалось, что новое поколение кроссовера Nissan Juke появится летом 2019 года. Внешне новинка будет кардинально отличаться от предшественника.

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