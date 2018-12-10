Новое поколение Nissan Juke появится летом следующего года

Новое поколение кроссовера Nissan Juke появится летом 2019 года, хотя изначально презентация автомобиля должна была состояться этой осенью, передает портал Autoexpress.

Дизайном модели следующей генерации занимались специалисты одного из лондонских автоателье. По данным издания, экстерьер кроссовера будет кардинально отличаться от предшественника. Но самое главное, что новый Juke построят на совершенно новой платформе CMF-B (Common Module Family). За счет более совершенного шасси, автомобиль станет легче и безопаснее.

Вероятнее всего, Nissan Juke второго поколения получит два бензиновых двигателя объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Также кроссовер обзаведется и гибридной силовой установкой от концепта Gripz, представленного три года назад во Франкфурте.

6 декабря компания Nissan объявила о начале продаж нового кроссовера X-Trail на российском рынке. Автомобиль получил новый дизайн экстерьера, более качественную отделку салона с новыми практичными функциями, а также инновационные технологии активной и пассивной безопасности.